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В России будут по-новому проверять счетчики

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения. С сентября 2020 года единственным значимым результатом поверки станет запись в реестре Росстандарта, а бумажное свидетельство будет дополнением к ней, сообщает «Российская газета».

Счетчик электроэнергии.
Счетчик электроэнергии.
СС0

По новой системе специалист, сделавший поверку прибора, в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ведомственной системы с открытым доступом «Аршин». Владелец счетчика может узнать сведения о нем и результаты метрологической работы по заводскому номеру прибора, в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений».

«Альтернативное „хождение“ бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов», — пояснил нововведение глава Росстандарта Алексей

Отмечается, что норма вступит в силу в конце сентября 2020-го. За это время будет доработана необходимая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что власти нашли способ бороться с обманом граждан при установке счетчиков. Министерство строительства и ЖКХ поддержало идею создания реестров организаций, имеющих право заниматься заменой счетчиков электроэнергии, воды и газа.

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