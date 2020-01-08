В России будут по-новому проверять счетчики

По новой системе специалист, сделавший поверку прибора, в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ведомственной системы с открытым доступом «Аршин». Владелец счетчика может узнать сведения о нем и результаты метрологической работы по заводскому номеру прибора, в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений».
«Альтернативное „хождение“ бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов», — пояснил нововведение глава Росстандарта Алексей
Отмечается, что норма вступит в силу в конце сентября 2020-го. За это время будет доработана необходимая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что власти нашли способ бороться с обманом граждан при установке счетчиков. Министерство строительства и ЖКХ поддержало идею создания реестров организаций, имеющих право заниматься заменой счетчиков электроэнергии, воды и газа.