В России будут строже наказывать за воровство электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня, пишут «РИА Новости».

Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними. Физические лица должны будут заплатить за это от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Юридические — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Теперь за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тыс. рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тыс. рублей.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Внесение изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. Необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, правительство России обосновывало недостаточностью мер воздействия, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд для отзывов законопроект, в котором предлагают ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Однако позднее Минэнерго отказалось от этой идеи.