В России идет системная работа по защите граждан от поддельных лекарств, заявил Александр Прокопьев

Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу в Интернете фальшивых лекарств. Об этом заявил один из авторов проекта, член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев,

депутат Государственной Думы:

Сегодня сделан еще один шаг в борьбе с такой проблемой международного масштаба, как фармпиратство и фальсификация медицинской продукции. В первом чтении принят пакет законопроектов о противодействии распространению лекарственного фальсификата через Интернет.

По его словам, одобрение Госдумой данных инициатив — это логичное продолжение принятых ранее в России решений по борьбе с лекарственным фальсификатом. Так, в 2014 году был принят закон, который ввел в Уголовный кодекс три новых состава преступления: незаконное производство лекарств, оборот некачественных и фальсифицированных медпрепаратов и БАДов, а также изготовление поддельных документов на лекарственные средства. По словам Александра Прокопьева, это дало положительные результаты. По данным Росздравнадзора, за 4 года количество фальсификата на полках аптек сократилось в 2 раза.

В то же время, отметил парламентарий, высоким остается риск покупки поддельных лекарств через Интернет. «Вот почему нами были разработаны и одобрены сегодня в первом чтении поправки в Уголовный и Административный кодексы РФ, направленные на решение этой проблемы в Сети», — объяснил он.

По мнению Александра Сергеевича, наказание за продажу лекарственного фальсификата в онлайне должно быть аналогичным тому, которое действует за реализацию в офлайне. Соответствующие поправки будут внесены в Уголовный кодекс. И недобросовестным продавцам фальсификата через Интернет теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 5 миллионов рублей.

Александр Прокопьев,

депутат Государственной Думы: