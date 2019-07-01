В России круто изменили правила продажи молока

С 1 июля в России начинают действовать новые правила продажи молока: ритейлерам придется «переселить» на отдельную полку продукты с растительным жиром. Это может привести к сокращению ассортимента и повышению цен, пишет ИА Regnum .

Эксперты полагают, что сетевая розница легко выполнит новые требования. Трудности могут возникнуть у небольших магазинов, которые на располагают местом для новых полок. Им скорее всего придется сокращать ассортимент. Это может привести к росту цен на молоко.

Национальный союза производителей молока ожидает, что разделение молочной, смешанной и растительной продукции способствует повышению потребительской грамотности населения и росту спроса на натуральное молоко.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев пояснил ИА Regnum, что новые правила также заставляют производителей реже использовать пальмовое масло для молока. Заменитель животного жира перенаправляют в другие продукты, например, десерты, чтобы получить большую добавленную стоимость.

«В обозримом будущем количество молокосодержащих продуктов на полках рядом с молоком сократится, а регуляторы будут вводить схожие запреты уже по другим группам товаров», — считает Николаев.