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1 июля
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Потребитель

В России круто изменили правила продажи молока

С 1 июля в России начинают действовать новые правила продажи молока: ритейлерам придется «переселить» на отдельную полку продукты с растительным жиром. Это может привести к сокращению ассортимента и повышению цен, пишет ИА Regnum.

Молоко.
Молоко.
Ирина Пергаева

Эксперты полагают, что сетевая розница легко выполнит новые требования. Трудности могут возникнуть у небольших магазинов, которые на располагают местом для новых полок. Им скорее всего придется сокращать ассортимент. Это может привести к росту цен на молоко.

Национальный союза производителей молока ожидает, что разделение молочной, смешанной и растительной продукции способствует повышению потребительской грамотности населения и росту спроса на натуральное молоко.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев пояснил ИА Regnum, что новые правила также заставляют производителей реже использовать пальмовое масло для молока. Заменитель животного жира перенаправляют в другие продукты, например, десерты, чтобы получить большую добавленную стоимость.

«В обозримом будущем количество молокосодержащих продуктов на полках рядом с молоком сократится, а регуляторы будут вводить схожие запреты уже по другим группам товаров», — считает Николаев.

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