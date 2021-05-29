В России меняют порядок выдачи загранпаспортов

Согласно документу, изменения коснутся граждан, проживающих за пределами страны. Они смогут получить загранпаспорт, однако для этого им придется приехать в Россию.
Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.
При оформлении удостоверения личности старого образца нужно заплатить госпошлину в 2 000 рублей, а за документ нового образца — 5 000 рублей.
При этом от выплаты пошлины освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и желающих получить документ взамен утраченного или испорченного.