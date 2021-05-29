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В России меняют порядок выдачи загранпаспортов

В России с 30 мая вступит в силу приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов, пишет РИА Новости.

Паспорта.
Паспорта.
Фото предоставлено ООО "Фикси"

Согласно документу, изменения коснутся граждан, проживающих за пределами страны. Они смогут получить загранпаспорт, однако для этого им придется приехать в Россию.

Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.

При оформлении удостоверения личности старого образца нужно заплатить госпошлину в 2 000 рублей, а за документ нового образца — 5 000 рублей.

При этом от выплаты пошлины освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и желающих получить документ взамен утраченного или испорченного.

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