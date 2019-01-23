В России могут отменить льготные тарифы на электроэнергию для селян и городских жителей

Минэкономразвития предложило реанимировать замороженный в 2014 году проект социальной нормы потребления электроэнергии для населения, пишет «Коммерсантъ». Если инициатива будет одобрена население рискует потерять ряд преференций при оплате.

По данным газеты, в России могут ввести три тарифа для населения: базовый — при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный — свыше 300 кВт/ч — и экономически обоснованный при потреблении более 500 кВт/ч.

Для некоторых регионов границы могут быть повышены до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц, а для потребителей, не подключенных к теплосетям и отапливающимся электричеством — до 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц соответственно.

Лампочка. Электричество. СС0

Также Минэкономразвития намерено в течение 15 лет плавно убрать льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. «Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители)», — отмечает газета.

Против предложенной дифференциации тарифов выступает Минэнерго, пишет «Коммерсантъ». По мнению первого замминистра Алексея Текслера, она может повлечь рост финансовой нагрузки на граждан, и так выросшей из-за роста НДС, налогообложения самозанятых и индексации тарифов ЖКХ.

Чем закончился эксперимент?

Повышенный тариф на сверхнормативные киловатт-часы пытались ввести еще в 2013 г. Тогда в шести пилотных регионах установили норму в 50−190 кВт ч в месяц на человека, а с июля 2014 г. нормы должны были ввести по всей стране. Однако по итогам эксперимента в январе 2014 года было решено отложить введение соцнормы на несколько лет.