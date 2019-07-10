Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В России могут перейти на электронные паспорта к 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, но окончательное решение по поводу сроков пока не принято. Об этом заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Котенок и паспорт.
Котенок и паспорт.
Дмитрий Кудрявцев

«Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы», — сказал он, уточнив, что это примерный срок.

По словам Акимова, изменить информацию о владельце паспорта смогут «только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган».

Паспорта будут похожи на банковские карты. В них будет содержаться информация о водительском удостоверении, прописке, СНИЛС и другие данные.

Вице-премьер также добавил, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, с помощью которого можно будет пользоваться любыми сервисами от платежных до страховых, получать любые госуслуги.

При этом те, кто откажется от электронного паспорта, смогут сохранить документ в бумажном виде.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость