В России могут перейти на электронные паспорта к 2022 году

«Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы», — сказал он, уточнив, что это примерный срок.
По словам Акимова, изменить информацию о владельце паспорта смогут «только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган».
Паспорта будут похожи на банковские карты. В них будет содержаться информация о водительском удостоверении, прописке, СНИЛС и другие данные.
Вице-премьер также добавил, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, с помощью которого можно будет пользоваться любыми сервисами от платежных до страховых, получать любые госуслуги.
При этом те, кто откажется от электронного паспорта, смогут сохранить документ в бумажном виде.