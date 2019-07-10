В России могут перейти на электронные паспорта к 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, но окончательное решение по поводу сроков пока не принято. Об этом заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы», — сказал он, уточнив, что это примерный срок.

По словам Акимова, изменить информацию о владельце паспорта смогут «только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган».

Паспорта будут похожи на банковские карты. В них будет содержаться информация о водительском удостоверении, прописке, СНИЛС и другие данные.

Вице-премьер также добавил, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, с помощью которого можно будет пользоваться любыми сервисами от платежных до страховых, получать любые госуслуги.

При этом те, кто откажется от электронного паспорта, смогут сохранить документ в бумажном виде.