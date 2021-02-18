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Потребитель

В России могут подорожать бытовая техника и различная китайская утварь

Непродовольственные ритейлеры заявили о том, что в ближайшие два месяцы цены на бытовую технику, электронику и различные китайские изделия могут вырасти на 10−20%.

Бытовая техника, стиральная машина.
Бытовая техника, стиральная машина.
CC0

Виной тому — рост стоимости контейнерных перевозок из Китая в Россию.

По данным отраслевой ассоциации АКОРТ, еще в октябре поставки одного контейнера в порт Дальнего Востока из Китая стоил 2,7 тыс. долларов, то в декабре уже 11,1 тыс. долларов, а в январе — 13,3 тыс. долларов.

Цена транспортировки товаров за квартал выросла в пять раз, пишут «Известия». За это, конечно же, будет платить российский потребитель.

В связи со сложной ситуацией АКОРТ обратилась в Минпроторг РФ с просьбой принять необходимые меры.

Пока запасы товаров на складах ритейлеров составляют 1−2 месяца. Но пополнение идет очень тяжело.

Если ничего не предпринять, то сети будут вынуждены поднять стоимость электроники и бытовой техники на 10−20%, а других китайских и южно-азиатских товаров, обуви, одежды — на 5−7%.

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