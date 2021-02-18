В России могут подорожать бытовая техника и различная китайская утварь

Виной тому — рост стоимости контейнерных перевозок из Китая в Россию.
По данным отраслевой ассоциации АКОРТ, еще в октябре поставки одного контейнера в порт Дальнего Востока из Китая стоил 2,7 тыс. долларов, то в декабре уже 11,1 тыс. долларов, а в январе — 13,3 тыс. долларов.
Цена транспортировки товаров за квартал выросла в пять раз, пишут «Известия». За это, конечно же, будет платить российский потребитель.
В связи со сложной ситуацией АКОРТ обратилась в Минпроторг РФ с просьбой принять необходимые меры.
Пока запасы товаров на складах ритейлеров составляют 1−2 месяца. Но пополнение идет очень тяжело.
Если ничего не предпринять, то сети будут вынуждены поднять стоимость электроники и бытовой техники на 10−20%, а других китайских и южно-азиатских товаров, обуви, одежды — на 5−7%.