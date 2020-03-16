В России могут ввести особый порядок взыскания долгов по ЖКХ

В России может быть введен особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, пишет « Российская газета ».

В частности, управляющие компании и поставщики услуг при обращении в суд могут быть освобождены от необходимости указывать идентификаторы ответчика, если такими сведениями они не располагают. Идентификаторы — это паспортные данные, номер водительского удостоверения, ИНН или, например, СНИЛС.

Также УК и ресурсоснабжающие организации могут получить доступ к данным потребителей через ГИС ЖКХ. При этом ограничение подачи коммунальных услуг — крайняя мера воздействия.

Инициатором новых правил выступил Минстрой, пишет bfm.ru.

Цифры

Сейчас вовремя вносят плату за коммунальные услуги 95−98% россиян. Тем не менее, долги населения за ЖКХ достигли 570 млрд рублей.

А общий объем задолженности составляет почти 1,3 трлн рублей.