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В России могут запретить Samsung Pay

Платежная система Samsung Pay может оказаться запрещенной в России из-за патентного спора, пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Samsung
Samsung
boredpanda.com

Суд удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd., поданный в связи с использованием изобретения без согласия правообладателя.

Фактически решение запрещает использовать систему Samsung Pay в России, а также ввозить в страну устройства, которые поддерживают использование системы.

Если решение не будет обжаловано, через месяц оно вступит в силу.

В компании Samsung Electronics изданию сообщили, что занимаются изучением документов, пишет «Росбалт». По словам представителя компании, в настоящее время никаких изменений в оперативной деятельности Samsung не планируется.

По словам юристов, в конечном итоге Samsung может оспорить сам патент либо договориться с правообладателем.

Samsung Pay запущен августе 2015 года, в России появился через год. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Google Pay используют 32% россиян среди пользователей мобильных платежных сервисов, Apple Pay — 30%, Samsung Pay — 17%.

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