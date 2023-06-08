8 июня
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Потребитель

В России могут запретить выбрасывать одежду в мусорку

Российский экологический оператор совместно с Минприроды предлагает запретить россиянам выбрасывать одежду в мусорные баки. Об этом сообщают "Известия".

Вещи, одежда, гардероб.
Вещи, одежда, гардероб.
unsplash.com

Экологи объясняют свое предложение тем, что одежду и обувь необходимо перерабатывать, чтобы уменьшить причиняемый вред природе. Однако вычленить их из общего количество мусора на полигоне невозможно.

По словам основательницы благотворительного фонда "Второе дыхание" Дарьи Алексеевой, в России ежегодно образуется почти 2 млн тонн текстильных отходов, 10% из которых можно переработать.

В качестве альтернативы оператор предлагает установить специальные контейнеры в торговых сетях, продающих одежду и обувь. Людей, сдающих одежду на переработку, хотят награждать различными бонусами, например, скидкой в магазине.

Ранее Минобороны предложило новый способ извещать граждан о призыве по мобилизации.

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