В России могут запретить выбрасывать одежду в мусорку

Российский экологический оператор совместно с Минприроды предлагает запретить россиянам выбрасывать одежду в мусорные баки. Об этом сообщают "Известия".

Экологи объясняют свое предложение тем, что одежду и обувь необходимо перерабатывать, чтобы уменьшить причиняемый вред природе. Однако вычленить их из общего количество мусора на полигоне невозможно.

По словам основательницы благотворительного фонда "Второе дыхание" Дарьи Алексеевой, в России ежегодно образуется почти 2 млн тонн текстильных отходов, 10% из которых можно переработать.

В качестве альтернативы оператор предлагает установить специальные контейнеры в торговых сетях, продающих одежду и обувь. Людей, сдающих одежду на переработку, хотят награждать различными бонусами, например, скидкой в магазине.

Ранее Минобороны предложило новый способ извещать граждан о призыве по мобилизации.