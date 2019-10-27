В России начинают продавать яйца с дополненной реальностью

Ноу-хау внедряет компания «Волжанин», которая в следующем году планирует сделать дополненную реальность не только на упаковке, но и на самом яйце.
Суть новации заключается в том, что потребитель через бесплатное приложение сканирует с помощью мобильного телефона специальную метку на упаковке. После этого он получает от производителя всю информацию о данном продукте — номер птичника, яркость желтка, рацион кормления, средний возраст курицы и т.д.
В случае покупки яиц потребитель дополнительно получит на телефон информацию о том, какие интересные блюда можно приготовить из них.
Как сообщает сайт, «Волжанин» входит в тройку крупнейших производителей яиц в России. В прошлом году компания произвела 1,3 млрд яиц, несколько уступив «Росптицесоюзу». Сегодня, по собственным данным, она производит уже более 1,5 млрд яиц в год.