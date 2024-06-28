В России нашли способ сдержать рост цен на хлеб

По данным Российского союза пекарей (РСП), которые приводит «Коммерсантъ», в России пытаются сдержать рост цен на хлеб с помощью замороженных полуфабрикатов.

За первые пять месяцев 2023 года производство замороженных полуфабрикатов в России увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хлебопекарная отрасль столкнулась с ростом цен на грузоперевозки из-за нехватки кадров. По словам президента РСП Дмитрия Семенова, использование замороженной продукции позволяет экономить на логистике.

Кроме того, длительный срок годности таких товаров дает возможность оптимизировать график поставок и расширить географию сбыта, добавил эксперт.

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