В России назвали худшие корма для собак. Как не ошибиться в выборе?

Согласно результатам испытаний повышенным требованиям стандарта Роскачества соответствовали два корма — Perfect Fit (полнорационный сухой корм с курицей для взрослых собак мелких и миниатюрных пород старше одного года) и Purina One (корм сухой полнорационный для взрослых собак мелких пород старше одного года, с высоким содержанием говядины и с рисом). Однако это немецкий и итальянский корма соответственно, а значит, они не смогут претендовать на российский Знак качества.
Корм для собак «То, что надо» оказался в самом низу рейтинга с оценкой 2,4 из 5 возможных. Главная претензия — в наличии следов пестицидов (пиримифос-метила и малатиона), которые могут переходить в корм из растительного сырья, использующегося при производстве корма.
В Роскачестве отмечают, что низкая цена — это еще не показатель низкого качества товара. Например, один из самых дешевых кормов, принявших участие в исследовании («365 дней» — 56,82 руб./кг), получил очень высокий балл — 4,82 — и занял одно из топовых мест в рейтинге. Также в десятку лучших кормов вошел корм «Каждый день», закупочная стоимость которого составила 57,2 руб./кг.
Неправда. Сухой корм должен быть в первую очередь сбалансированным и питательным, а также содержать оптимальное количество полезных веществ: микро- и макроэлементов, витаминов и аминокислот. Чаще всего основным компонентом сухих кормов премиум- и экономкласса становится мясная мука, злаки и куриный жир.
В сухом корме для собак Роскачество не нашло искусственных красителей (тартразина, понсо, азорубина и красного очаровательного) и консервантов (сорбиновой и бензойной кислот).
Среди исследованного корма специалистам не встретился тот, который имел бы затхлый, плесневый или любой другой посторонний запах.
Однако существуют и потребительские опасения, которые частично подтвердились. Например, практически в половине исследованных кормов мы обнаружили следы пестицидов. Также мы впервые встретили ГМО. Тем не менее это неопасно — количества были такими незначительными, что, скорее всего, они попали в корм случайно из плохо промытых куттеров (устройств для измельчения) на производстве.