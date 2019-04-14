В России назвали худшие корма для собак. Как не ошибиться в выборе?

1 Какой корм оказался лучшим по версии Роскачества?

Согласно результатам испытаний повышенным требованиям стандарта Роскачества соответствовали два корма — Perfect Fit (полнорационный сухой корм с курицей для взрослых собак мелких и миниатюрных пород старше одного года) и Purina One (корм сухой полнорационный для взрослых собак мелких пород старше одного года, с высоким содержанием говядины и с рисом). Однако это немецкий и итальянский корма соответственно, а значит, они не смогут претендовать на российский Знак качества.