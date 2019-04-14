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Потребитель

В России назвали худшие корма для собак. Как не ошибиться в выборе?

Специалисты системы «Роскачество» проверили сухой собачий корм 39 брендов, который стоит от 55 до 1327 рубля за килограмм. Оказалось, что высокая цена не всегда залог качества. Разбираемся, как сделать правильный выбор.

Собака. Далматинец
Собака. Далматинец
СС0
1 Какой корм оказался лучшим по версии Роскачества?

Согласно результатам испытаний повышенным требованиям стандарта Роскачества соответствовали два корма — Perfect Fit (полнорационный сухой корм с курицей для взрослых собак мелких и миниатюрных пород старше одного года) и Purina One (корм сухой полнорационный для взрослых собак мелких пород старше одного года, с высоким содержанием говядины и с рисом). Однако это немецкий и итальянский корма соответственно, а значит, они не смогут претендовать на российский Знак качества.

2 Какой корм получил самые низкие оценки?

Корм для собак «То, что надо» оказался в самом низу рейтинга с оценкой 2,4 из 5 возможных. Главная претензия — в наличии следов пестицидов (пиримифос-метила и малатиона), которые могут переходить в корм из растительного сырья, использующегося при производстве корма.

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com
3 Всегда ли дорогой корм самый лучший?

В Роскачестве отмечают, что низкая цена — это еще не показатель низкого качества товара. Например, один из самых дешевых кормов, принявших участие в исследовании («365 дней» — 56,82 руб./кг), получил очень высокий балл — 4,82 — и занял одно из топовых мест в рейтинге. Также в десятку лучших кормов вошел корм «Каждый день», закупочная стоимость которого составила 57,2 руб./кг.

4 В сухом корме для собак должно быть много мяса?

Неправда. Сухой корм должен быть в первую очередь сбалансированным и питательным, а также содержать оптимальное количество полезных веществ: микро- и макроэлементов, витаминов и аминокислот. Чаще всего основным компонентом сухих кормов премиум- и экономкласса становится мясная мука, злаки и куриный жир.

Собака.
Собака.
pixabay.com
5 В сухой корм добавляют красители и консерванты?

В сухом корме для собак Роскачество не нашло искусственных красителей (тартразина, понсо, азорубина и красного очаровательного) и консервантов (сорбиновой и бензойной кислот).

6 Почему корм для собак может неприятно пахнуть?

Среди исследованного корма специалистам не встретился тот, который имел бы затхлый, плесневый или любой другой посторонний запах.

Однако существуют и потребительские опасения, которые частично подтвердились. Например, практически в половине исследованных кормов мы обнаружили следы пестицидов. Также мы впервые встретили ГМО. Тем не менее это неопасно — количества были такими незначительными, что, скорее всего, они попали в корм случайно из плохо промытых куттеров (устройств для измельчения) на производстве.

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