Эксперты Роскачества нашли в чае кишечную палочку и плесень. Как выбрать заварку?

Эксперты Роскачества закупили, обезличили и отправили в крупную лабораторию 48 товаров: черный чай самых популярных торговых марок. Как листовой, так и в пакетиках. В 11 сортах обнаружили кишечную палочку, в двух сортах плесень.

Чай оказался чаем

Для начала эксперты Роскачества выяснили, что содержится в чайных пакетиках. Покупатели нередко считают, что в пакетики для удешевления добавляют мусор, остатки от сушки цельных листьев, листья других растений. И что в пакетики попадает пыль и грязь.

И вот эксперты исследовали как пакетированный, так и листовой чай. В них изучили содержание золы (показывает, есть ли частички песка, пыли на листьях), массовую долю грубых волокон (есть ли прожилки, старые листья), содержание кофеина и танинов (если их слишком мало, это может говорить о примеси посторонних растений).

В конце концов чай оказался чаем. Ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей сорной травы не нашли ни в одном образце.

Чай с настоящим вкусом Востока. Ирина Павленина

Откуда плесень и кишечная палочка

Второй важный момент — качество сырья, соблюдение условий хранения чая. Закупленный чай исследовали на дрожжи, плесени, афлатоксин и кишечную палочку, а также на содержание влаги, избыток которой и позволяет развиваться плесневым грибкам.

И вот результат. В пакетированном чае Dilmah обнаружили плесеней в три раза больше максимально допустимого в России уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» — в четыре раза больше. Эксперты пояснили, что такое содержание плесени не соответствует российским нормативам. Но вполне укладывается в рамки европейских.

В 11 чаях — пакетированных Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом «Традиция» — обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Кипяток , чайник. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Что делать , чтобы не заболеть

Кишечная палочка уничтожается при заваривании чая кипятком и даже просто горячей водой (более 60 градусов).

Но она может нанести вред, например, если вы берете щепотку чая из пачки пальцами, а не ложкой, чтобы насыпать в заварник. А потом, не помыв рук, трогаете другие продукты — например, хлеб. Или заливаете заварку прохладной водой. Теоретически кишечная палочка может вызвать расстройство желудка.

Эксперт Роскачества титестер Андрей Колбасинов посоветовал даже при заваривании листового чая сначала ополоснуть его горячей водой — и таким образом смыть слишком мелкую фракцию и убить микрофлору, которая может содержаться на листе. Ну, а после этого заваривать.