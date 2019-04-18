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В России планируют открыть сеть клубов с элементами «смешанных единоборств»

Владельцы Russian Fitness Group, куда входят World Class и World Class Lite, в ближайшем будущем могут открыть в России новую сеть фитнес-клубов под брендом UFC Gym. Представитель RFG заявил, что соответствующее соглашение уже заключили, пишет life.ru

Фитнес. Зарядка. Спорт.
Фитнес. Зарядка. Спорт.
СС0

Партнером в сделке выступит UFC Russia, совместное предприятие РФПИ с американской компанией UFC, созданное для развития индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ.

Компания планирует открыть всего 55 клубов по всей России за ближайшие 10 лет. Примерно 20% из них будут собственными, остальные — по франшизе. Пока условия ее приобретения не раскрывают. Вероятно, это случится 18 апреля во время официального объявления о начале проекта. Пока также не сообщается, входит ли в список городов, претендующих на открытие клуба, Барнаул. Возможно, многое будет зависеть от наличия регионального партнера.

В мире UFC Gym позиционируется как премиальная сеть, российские партнеры планируют сделать формат более доступным, отмечает РБК.

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