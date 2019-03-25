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В России под угрозой оказался импорт детского питания

В России могут возникнуть перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания. Такую озабоченность выразили крупнейшие производители Danone и Nestle в связи с ужесточением мер ветеринарного контроля, вводимого с апреля, пишет «Коммерсантъ».

"Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания
"Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания
Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим

На импорт в этих категориях приходится до 90% продукции. Ужесточение контроля касается импортной продукции, в которой животный жир заменен растительным.

По проекту решения комиссии Таможенного союза, на такую продукцию нужно будет оформлять ветеринарные сертификаты и разрешения на ввоз, а производители должны быть включены в реестр предприятий третьих стран, пишет bfm.ru. Соответствующий документ опубликован на правовом портале Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Адаптироваться к новым правилам участники рынка не успеют, отмечает издание, и это может привести к перебоям поставок и дефициту, опасаются они. В Минсельхозе считают, что расширение ветеринарного контроля необходимо для борьбы с фальсификатом.

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