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В России подешевеет импортное вино

В Европе объем производства вина в 2018 году стал рекордным за последние пять лет. Из-за этого цены на напиток должны упасть, в том числе в России. Это ударит по отечественным виноделам, пишет РБК.

Вино. Алкоголь и романтика.
Вино. Алкоголь и романтика.
СС0

Европейцы за год увеличили объем производства вина на 22% благодаря богатому урожаю винограда. В 2017 году из-за неурожая отпускные цены для импортеров поднялись на 10−35%. Хорошие результаты этого года позволят снизить закупочные цены, но не так сильно, потому что производителям нужно компенсировать потери от предыдущих лет.

Эксперты ожидают, что европейское вино станет доступнее на 10−15%. При этом из-за локальных неурожаев некоторые сорта в цене не упадут. При этом эксперты вспоминают про курсовую нестабильность и повышение НДС. Из-за этого цена для потребителя может остаться на прежнем уровне или даже немного вырасти.

По словам участников отрасли, вероятнее всего подешевеют недорогие зарубежные вина — те, с которыми приходится конкурировать отечественным производителям.

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