13 августа
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Потребитель

В России подорожало картофельное пюре с котлетой

Стоимость двух порций пюре с котлетами достигла пика с июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Котлеты.
Котлеты.
СС0

По данным Росстата, в июле 2023 года стоимость приготовления блюда для россиян составила 254,54 рубля. Рецепт включал 400 г мясного фарша, одно куриное яйцо, луковицу, четыре картофелины, 50 г сливочного масла, 25 мл растительного масла, свежую зелень и соль.

На прошлом пике цена была даже выше — 262,52 рубля. После этого набор продуктов начал дешеветь, но с начала 2023 года снова подрос. В июне его стоимость составила 254,31 рубля, а в начале года — 247,01 рубля.

Отмечается, что яйца подорожали на 12 копеек, а картофель на 8,4 копейки. Остальные компоненты немного подешевели.

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