В России пока не готовы легализовать онлайн-продажу алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят крупнейшие торговые сети, в том числе X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro, «Азбука вкуса» и др.) не поддержала легализацию онлайн-продажу алкоголя.

Почему магазины против онлайн-продажи алкоголя

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев обратился к замглавы Минпромторга. Он заявил, что обеспокоен инициативами власти по легализации интернет-торговли алкоголем.

По мнению ассоциации, совершеннолетние не испытывают острой необходимости в том, чтобы покупать алкоголь онлайн, а не идти за ним в магазин.

При этом, в торговых точках с высокой вероятностью будут продавать легальную, оригинальную и безопасную продукцию. Некачественные товары в магазинах попадаются крайне редко.

Виски. Алкоголь. CC0

В интернете же многие торгую алкоголем, не имея даже лицензии.

Легализация продажи приведет к резкому росту числа сайтов, продающих алкоголь онлайн, предупреждают в ассоциации. Однако до сих пор не существует эффективных механизмов блокировки продажи нелегальной и контрафактной алкогольной продукции в интернете.

Корпоратив, праздник. Алкоголь. CC0

А кто все-таки "за"

"Азбука вкуса", входящая в АКОРТ, поддерживают легализацию интернет-торговли алкоголем. В Барнауле такого магазина нет.

«Легализация должна способствовать как удобству потребителей, так и стабилизации рынка алкогольной продукции, снижению теневого оборота алкоголя», — поясняют в «Азбуке вкуса».

Алкоголь. CC0

Такого же мнения придерживается и Ассоциация компаний интернет-торговли. В нее входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries и другие.

Когда алкоголь запретили продавать дистанционно в России

В России продавать алкоголь через интернет запретили еще в 2007. Однако с тех пор не раз обсуждалась возможность легализации.

В 2017 году был законопроект от Минфина, который позволил бы начать онлайн-продажу алкоголя еще в 2020 году. Инициативу не поддержали. В частности, против выступили Минздрав и МВД.