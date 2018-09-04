В России появился финансовый омбудсмен. Зачем он нужен?

Новый порядок рассмотрения споров граждан с различными финансовыми организациями предусмотрен законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», вступившим в силу 3 сентября.
За урегулированием спора со страховщиками (кроме тех, кто занимается только обязательным медстрахованием), банками, ломбардами и другими финансовыми организациями граждане обязаны будут обращаться не в суд, а в службу финомбудсмена. Этот порядок обязательный.
Правда, перед этим гражданину надо обратиться к самой финорганизации. На ответ ей дается 15−30 дней (в зависимости от давности происшествия). Если она не ответила в срок или отказалась удовлетворить претензию, гражданин направляет обращение к финомбудсмену. А если стороны не удовлетворены его решением, они могут оспорить его в суде.
Только имущественные. Споры о взыскании с финансовых организаций денег не могут превышать 500 тыс. рублей, споры по ОСАГО не лимитированы. Среди споров, которые он будет рассматривать, например, невозврат средств, вложенных в кредитный потребкооператив, невыплата процентов по вкладу, излишне взысканные проценты по кредиту.
А вот спор, скажем, о реструктуризации кредита финомбудсмен рассматривать не будет.
Обращение можно подать как в бумажном виде (по почте), так и в электронном — на сайте уполномоченного, через портал «Госуслуги» или МФЦ. Большинство сервисов будут доступны с 8.00 до 20.00, некоторые — круглосуточно.
Приезжать из регионов не надо — основная форма рассмотрения заочная. По ходатайству сторон или решению самого уполномоченного спор может рассматриваться и в очной форме.
Финансовая организация обязана его исполнить. Если не исполнит, омбудсмен сообщит в Банк России и выдаст потребителю удостоверение — аналог исполнительного листа. На его основании пристав добивается исполнения.
При этом если финансовая организация не исполнит решение добровольно, по заявлению потребителя финомбудсмен может взыскать с нее штраф: 50% от суммы заявленного требования.
Пока неясно. А вот главный финансовый уполномоченный уже назначен — 24 августа им стал Юрий Воронин, ранее советник председателя Банка России (а еще раньше руководитель аппарата Счетной палаты РФ). Кроме того, будут назначены финансовые уполномоченные (то есть не главные) по направлениям.
Новая организация будет рассматривать обращения только граждан (физлиц) — потребителей финансовых услуг. Споры не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью.
При этом обращения граждан бесплатные. Впрочем, если обращение подано профессиональным посредником, например, юристом, то заплатить все же придется.
Первыми под действие закона попадут страховые компании, работающие с «автогражданкой». Остальные чуть позже. Сроки введения обязанности исполнения решения таковы.
- Страховые организации в части ОСАГО (и других «моторных» видов страхования) — с 1 июня 2019 года;
- страховые организации в части остальных видов страхования (кроме ОМС) — с 28 ноября 2019 года;
- микрофинансовые организации — с 1 января 2020 года;
- банки, кредитные кооперативы, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды — с 1 января 2021 года.
С финомбудсменом обязаны будут взаимодействовать все финансовые организации, реестр которых ведет Банк России.
Во-первых, разгрузить суды и ускорить рассмотрение. В 2017 году в судах рассмотрено более 390 тыс. исков, связанных только с ОСАГО. Служба финомбудсмена обязана разрешить спор за 15 рабочих дней (возможно продление на 10 дней).
Во-вторых, способствовать улучшению взаимоотношений с потребителями. Финансовые организации будут платить взносы в службу омбудсмена. И их размер зависит от количества проигранных споров, полноты и своевременности исполнения решений.
Результаты рассмотрения споров будут публичными. Люди смогут выбрать организацию, которая более добросовестно относится к потребителям.
За счет взносов Банка России, финансовых организаций, платы за рассмотрение обращений третьих лиц и других поступлений, не запрещенных законом.