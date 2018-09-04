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4 сентября
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В России появился финансовый омбудсмен. Зачем он нужен?

В России кардинально меняется рассмотрение споров между гражданами и страховыми компаниями, банками, ломбардами и другими финансовыми организациями. Теперь урегулированием займется не суд, а в первую очередь служба финансового омбудсмена. Как будет работать новый механизм? Об этом рассказали представители отделения Барнаул Сибирского ГУ ЦБ.

На 45% больше финансовых пирамид выявил Банк России в первом квартале 2018 года.
На 45% больше финансовых пирамид выявил Банк России в первом квартале 2018 года.
CC0

Новый порядок рассмотрения споров граждан с различными финансовыми организациями предусмотрен законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», вступившим в силу 3 сентября.

1 В чем суть нового механизма?

За урегулированием спора со страховщиками (кроме тех, кто занимается только обязательным медстрахованием), банками, ломбардами и другими финансовыми организациями граждане обязаны будут обращаться не в суд, а в службу финомбудсмена. Этот порядок обязательный.

Правда, перед этим гражданину надо обратиться к самой финорганизации. На ответ ей дается 15−30 дней (в зависимости от давности происшествия). Если она не ответила в срок или отказалась удовлетворить претензию, гражданин направляет обращение к финомбудсмену. А если стороны не удовлетворены его решением, они могут оспорить его в суде.

2 Какие именно споры рассмотрит финуполномоченный?

Только имущественные. Споры о взыскании с финансовых организаций денег не могут превышать 500 тыс. рублей, споры по ОСАГО не лимитированы. Среди споров, которые он будет рассматривать, например, невозврат средств, вложенных в кредитный потребкооператив, невыплата процентов по вкладу, излишне взысканные проценты по кредиту.

А вот спор, скажем, о реструктуризации кредита финомбудсмен рассматривать не будет.

3 Как будет организовано рассмотрение споров?

Обращение можно подать как в бумажном виде (по почте), так и в электронном — на сайте уполномоченного, через портал «Госуслуги» или МФЦ. Большинство сервисов будут доступны с 8.00 до 20.00, некоторые — круглосуточно.

Приезжать из регионов не надо — основная форма рассмотрения заочная. По ходатайству сторон или решению самого уполномоченного спор может рассматриваться и в очной форме.

4 Как будет исполняться решение?

Финансовая организация обязана его исполнить. Если не исполнит, омбудсмен сообщит в Банк России и выдаст потребителю удостоверение — аналог исполнительного листа. На его основании пристав добивается исполнения.

При этом если финансовая организация не исполнит решение добровольно, по заявлению потребителя финомбудсмен может взыскать с нее штраф: 50% от суммы заявленного требования.

5 Будут ли на местах создаваться структуры?

Пока неясно. А вот главный финансовый уполномоченный уже назначен — 24 августа им стал Юрий Воронин, ранее советник председателя Банка России (а еще раньше руководитель аппарата Счетной палаты РФ). Кроме того, будут назначены финансовые уполномоченные (то есть не главные) по направлениям.

6 Будет ли финомбудсмен рассматривать обращения юрлиц?

Новая организация будет рассматривать обращения только граждан (физлиц) — потребителей финансовых услуг. Споры не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью.

При этом обращения граждан бесплатные. Впрочем, если обращение подано профессиональным посредником, например, юристом, то заплатить все же придется.

7 Когда граждане смогут начать обращаться за помощью к финомбудсмену?

Первыми под действие закона попадут страховые компании, работающие с «автогражданкой». Остальные чуть позже. Сроки введения обязанности исполнения решения таковы.

  • Страховые организации в части ОСАГО (и других «моторных» видов страхования) — с 1 июня 2019 года;
  • страховые организации в части остальных видов страхования (кроме ОМС) — с 28 ноября 2019 года;
  • микрофинансовые организации — с 1 января 2020 года;
  • банки, кредитные кооперативы, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды — с 1 января 2021 года.

С финомбудсменом обязаны будут взаимодействовать все финансовые организации, реестр которых ведет Банк России.

8 Зачем вообще нужна новая служба?

Во-первых, разгрузить суды и ускорить рассмотрение. В 2017 году в судах рассмотрено более 390 тыс. исков, связанных только с ОСАГО. Служба финомбудсмена обязана разрешить спор за 15 рабочих дней (возможно продление на 10 дней).

Во-вторых, способствовать улучшению взаимоотношений с потребителями. Финансовые организации будут платить взносы в службу омбудсмена. И их размер зависит от количества проигранных споров, полноты и своевременности исполнения решений.

Результаты рассмотрения споров будут публичными. Люди смогут выбрать организацию, которая более добросовестно относится к потребителям.

9 За счет каких средств будет работать служба финуполномоченного?

За счет взносов Банка России, финансовых организаций, платы за рассмотрение обращений третьих лиц и других поступлений, не запрещенных законом.

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