В России появился финансовый омбудсмен. Зачем он нужен?

1 В чем суть нового механизма?

За урегулированием спора со страховщиками (кроме тех, кто занимается только обязательным медстрахованием), банками, ломбардами и другими финансовыми организациями граждане обязаны будут обращаться не в суд, а в службу финомбудсмена. Этот порядок обязательный.

Правда, перед этим гражданину надо обратиться к самой финорганизации. На ответ ей дается 15−30 дней (в зависимости от давности происшествия). Если она не ответила в срок или отказалась удовлетворить претензию, гражданин направляет обращение к финомбудсмену. А если стороны не удовлетворены его решением, они могут оспорить его в суде.