В России предлагают ввести налог на колбасу

Предложение о налоге, который составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта, представлено в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография».
Авторы инициативы отметили, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от акцизов средства предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания.
Предполагается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.
Документ уже получил одобрение Минздрава. При этом в ведомстве подчеркнули, что конкретные меры пока не принимаются. Против акцизов уже выступили производители мясной продукции.