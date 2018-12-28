В России предлагают запретить скидки на алкоголь в магазинах

С этим предложением общественник обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В своем письме Хамзаев пишет следующее:
Агрессивная реклама и скидки на алкогольную продукцию привлекают дополнительное внимание россиян, увеличивают их спрос. Предлагаю законодательно запретить любые рекламные акции, в рамках которых действуют скидки на алкогольную продукцию, раздаются бесплатные пробники, и другие маркетинговые трюки от производителей спиртных напитков.
Убежден, что запрет подобных акций позволит снизить спрос на алкоголь среди наших граждан.
Ссылаясь на данные ВОЗ, руководитель «Трезвой России» пишет вице-премьеру о том, что «на каждый дополнительный рубль, поступивший в казну за счет продажи алкоголя, государство несет убытков примерно на три рубля». Это происходит из-за сокращения трудоспособной части населения, увеличения травматизма и смертности.
Султан Хамзаев отмечает, что во время новогодних праздников народ начинает пить спиртное сильнее, а это влечёт за собой «увеличение социально опасных явлений»: ДТП по вине алкоголя, случаев травматизма и бытовых конфликтов.
Султан Хамзаев,
глава общественной организации «Трезвая Россия»:
Алкоголь является катализатором многих социальных проблем, именно поэтому система регулирования продажи данной продукции должна быть направлена исключительно на защиту здоровья граждан.