В России предлагают запретить скидки на алкоголь в магазинах

Запретить рекламные акции со скидками на алкоголь в российских магазинах предлагает глава общественной организации «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев. По его мнению, так можно снизить спрос на спиртное, пишет РИА Новости.

Сало и водка. whenonearth.net