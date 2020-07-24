Предложение ввести в России отдельный налоговый вычет поступило в Центробанк от двух саморегулируемых пенсионных организаций, сообщили «Известия» . Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

Одно из ключевых предложений участников рынка — введение нового — пенсионного — налогового вычета.

Он может стать мощным стимулом для граждан добровольно копить средства на свое будущее, считают авторы инициативы. В России граждане почти не копят на пенсию. В итоге коэффициент замещения утраченного заработка — около 33% (то есть в среднем российский пенсионер получает лишь треть от своей зарплаты).

Пока же мотивация для населения недостаточна. Сейчас социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. рублей в год (сам вычет равен 15,6 тыс. рублей).

Сформированные в 2002—2013 годах накопления не пропали. ССО

При этом он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. И размер этого вычета не индексировался более 10 лет.

«Медицина и образование „выбирают“ практически всю долю по налоговому вычету, а низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным», указывают авторы.

Авторы инициативы предлагают рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тыс. рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет.

В Центробанке предложение о налоговом вычете не вызвало отрицания. Его представители предложили обосновать и оформить позицию для дальнейшего обсуждения.