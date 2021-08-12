В России предложили заморозить цены на цветы

Соответствующее обращение уже направили министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает RT.
В России процесс сбора ребенка в школу является затратным, особенно для многодетных семей, уверен Петров. Он отметил, что меры поддержки таких семей облегчают жизнь родителям. Однако сейчас пока рано говорить, что подготовка к новому учебному году не требует прикладывать все возможные финансовые ресурсы.
В связи с этим общественный деятель Ленобласти отметил, что нередко продавцы и поставщики цветов пользуются ажиотажем в преддверии 1 сентября и неоднократно поднимают цены на популярные «школьные» цветы .
Петров добавил, что предложенная инициатива «способствует нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей», пишет Lenta.ru.
Сбор в школу
Базовая корзина канцелярских принадлежностей для обучения подорожала на 13% и достигла 12,9 тыс. рублей.