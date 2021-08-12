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Потребитель

В России предложили заморозить цены на цветы

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ежегодно замораживать цены на цветы с августа до середины сентября перед Днем знаний.

Подарок. Цветы.
Подарок. Цветы.
СС0

Соответствующее обращение уже направили министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает RT.

В России процесс сбора ребенка в школу является затратным, особенно для многодетных семей, уверен Петров. Он отметил, что меры поддержки таких семей облегчают жизнь родителям. Однако сейчас пока рано говорить, что подготовка к новому учебному году не требует прикладывать все возможные финансовые ресурсы.

В связи с этим общественный деятель Ленобласти отметил, что нередко продавцы и поставщики цветов пользуются ажиотажем в преддверии 1 сентября и неоднократно поднимают цены на популярные «школьные» цветы .

Петров добавил, что предложенная инициатива «способствует нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей», пишет Lenta.ru.

Сбор в школу

Базовая корзина канцелярских принадлежностей для обучения подорожала на 13% и достигла 12,9 тыс. рублей.

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