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В России продлеваются сроки действия паспортов и водительских прав

Российские полицейские на время пандемии новой коронавирусной инфекции не будут наказывать россиян с просроченными паспортами и водительскими удостоверениями.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Об инициативе рассказал первый замминистра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19. <Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.>

Александр Горовой обозначил основные аспекты взаимодействия МВД России и его территориальных органов с координационными органами при правительстве России и оперативными штабами субъектов РФ, проинформировал участников заседания о продлении сроков действия паспортов граждан РФ, водительских удостоверений, патентов, разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, пишет bfm.ru.

Указание

Также он дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить задержания граждан и автомобилей, перевозящих продукты питания, медикаменты, некоторые другие грузы; привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности; привлечения к административной ответственности родителей (опекунов) несовершеннолетних детей, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением 14-летнего возраста.

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