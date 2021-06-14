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Потребитель

В России прогнозируют дефицит минеральной воды

В России в ближайшие месяцы может сложиться дефицит минералки, об этом завили в Российском союзе производителей соков, воды и напитков.

Девочка пьет воду.
Девочка пьет воду.
Kzenon/depositphotos

Прогноз сделал президент союза Максим Новиков, пишет retail.ru.

Связано это с тем, что местные производители готовятся к введению обязательной маркировки на их продукцию — с 1 декабря. Но система маркировки до сих пор находится на этапе тестирования, и непонятно, как она будет работать при больших объемах производства. Если система работать не сможет, то тогда объемы производства снизятся.

Кроме того, Максим Новиков отметил, что цена маркировки составит от 5 до 8 рублей на бутылку воды, что станет спусковым крючком для повышения цен для производителей. Таким образом государство само провоцирует рост цен на конечную продукцию, хотя зачастую винит в этом производителей и торговые сети.

По мнению Новикова, стоимость маркировки должна составлять не более 1,5 рублей на бутылку, если «мы хотим, чтобы введение обязательной маркировки не ударило по потребителям».

Напомним, что на прошедшем 28 мая конгрессе предпринимателей Алтайского края отмена процедуры обязательной маркировки продукции была названа в качестве одной из самых эффективных мер поддержки малого бизнеса.

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