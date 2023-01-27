27 января
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Потребитель

В России проведут эксперимент с системой, исключающей продажу «просрочки»

Провести эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи «просрочки», постановил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет «Российская газета».

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Отслеживать планируют некоторые виды молочки, в том числе для детей, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и отдельные слабоалкогольные напитки.

Товары, не допущенные к продаже, будут отслеживать при помощи маркировки системы «Честный знак».

Также речь идет о курительном, жевательном и нюхательном табаке, табаке для кальяна, курительных смесях для кальяна (без табака) и электронных системах нагревания.

Планируют отработать схему обмена информацией о маркированной продукции между торговыми точками, а также информационную систему мониторинга за оборотом товаров — если они подлежат маркировке.

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