В России пройдет первая онлайн-сессия о топливной безопасности

- Как производится современное топливо и как его параметры влияют на двигатель
- Как защитить двигатель и топливную систему от неполадок и обеспечить их стабильную работу
- Как самостоятельно убедиться в надежности АЗС и качестве реализуемого на ней топлива
- Леонид Багдасаров — кандидат технических наук, доцент кафедры химмотологии — применения нефтепродуктов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина
- Виталий Лисин — кандидат технических наук, доцент кафедры «Эксплуатация и ремонт автомобилей» Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ)
- Виктор Чуяков — руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть»
В прямом эфире ведущие эксперты отрасли расскажут, как меняется заправочный бизнес и нефтепереработка в эпоху пандемии. А в практической части специалисты дадут рекомендации, как правильно подобрать бензин или дизель для вашего автомобиля, как убедиться в их качестве, какие меры позволят обеспечить долгую и стабильную службу топливной системы и двигателя даже в период нерегулярной езды в режиме самоизоляции.
Программа «Топливный класс» будет полезна автолюбителям из России и стран СНГ, для которых важна эффективность работы автомобиля и сохранность его топливной системы, а также профессионалам автомобильной и топливной сфер. Ранее в ней приняли участие более 800 специалистов дилерских и автосервисных центров, транспортных и промышленных предприятий и независимых сетей автозаправочных станций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Кемерово, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Алматы (Казахстан) и Душанбе (Таджикистан).
17 июня 2020 года (среда), с 12:00 до 14:30 по московскому времени
Участие бесплатное. После прохождения онлайн-тестирования по окончании курса участник получает именной сертификат. (16+)
По материалам пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»