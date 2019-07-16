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В России разработали ГОСТ для фотосъемки новорожденных

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году, сообщили «Известия».

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Документ касается фотосессий для детей возрастом до 28 дней. Заказчиками могут выступать только родители или законные представители новорожденного. Для конфиденциальности им надо будет дать письменное согласие на съемку и обработку личных данных.

Фотографировать младенца можно будет только в присутствии родителей и с учетом чувствительности к свету и шуму.

Также в ГОСТе прописаны требования к фотостудии: условия в помещении (температура не ниже 22 градусов, влажность 50−70%), проветривание и кварцевание после каждой съемки. Предметы и материалы, которые применяются в фотосессии, обязательно должны быть безопасными и гипоаллергенными.

Фотограф, работающий с новорожденными, должен быть совершеннолетним и иметь медицинскую книжку, не страдать «социально опасными заболеваниями» (ряд хронических инфекций, гепатит, ВИЧ, СПИД и туберкулез), не иметь судимости и вредных привычек.

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