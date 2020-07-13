В России резко подорожало одно из самых популярных лекарств

В России всего за месяц резко подорожал анальгин. Основная причиной называют рост стоимости импортных фармсубстанций, из которых делают отечественные таблетки, пишет URA.ru.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС — отслеживает цены на лекарства в РФ), цены на анальгин выросли чуть более чем на четверть.

В то же время в коммерческих структурах отмечают, что в некоторых аптеках обезболивающее стало дороже на 38%. Сейчас самая дешевая цена упаковки с 10 таблетками составляет 17 рублей, еще год назад пачка стоила 14 рублей. Обезболивающее, в зависимости от компании-производителя, теперь стоит от 17 до 215 рублей.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев предупреждает, что вслед за анальгином могут подорожать и другие лекарства.

По его словам, цены на препараты из списка жизненно необходимых лекарств производители смогут поднять лишь на 3−4%. Компенсировать убытки фармкомпаниям придется за счет увеличения стоимости остальных препаратов.