В России резко вырос спрос на товары для ремонта

По данным авторов исследования, за два месяца самоизоляции и карантина востребованность товаров для ремонта бьет все рекорды. В апреле рост спроса составил 70%, а в мае — еще около 50%. Очевидно, что россияне не смогли просто так сидеть дома, а занялись давно отложенным обновлением своих домов и квартир.
Наибольший рост продаж товаров для ремонта и дома был зафиксирован в Москве, Московской области, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени и Челябинске.
Также хорошую динамику показали специализированные магазины во Владимире, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске и Ярославле. Барнаул не попал в этот список, но общая тенденция очевидна.
Эксперты отмечают, что высокий ремонтный сезон может продлиться еще пару месяцев. Россияне вряд ли ринутся этим летом на отдых по российским курортам (если Турция и Европа останутся закрытыми), а предпочтут проживание на даче и ремонт в квартире. Это выйдет дешевле и полезнее.