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30 июня
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Потребитель

В России резко вырос спрос на товары для ремонта

Переполненные в апреле-мае магазины «Леруа Мерлен» в Барнауле продемонстрировали высокий спрос на товары для ремонта у жителей Алтая. А исследование сервиса доставки «Сбермаркет» это подтвердило.

Открытие второго магазина "Леруа Мерлен".
Открытие второго магазина "Леруа Мерлен".
Олег Богданов

По данным авторов исследования, за два месяца самоизоляции и карантина востребованность товаров для ремонта бьет все рекорды. В апреле рост спроса составил 70%, а в мае — еще около 50%. Очевидно, что россияне не смогли просто так сидеть дома, а занялись давно отложенным обновлением своих домов и квартир.

Наибольший рост продаж товаров для ремонта и дома был зафиксирован в Москве, Московской области, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени и Челябинске.

Также хорошую динамику показали специализированные магазины во Владимире, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске и Ярославле. Барнаул не попал в этот список, но общая тенденция очевидна.

Открытие второго магазина &quot;Леруа Мерлен&quot;.
Открытие второго магазина «Леруа Мерлен».
Олег Богданов

Эксперты отмечают, что высокий ремонтный сезон может продлиться еще пару месяцев. Россияне вряд ли ринутся этим летом на отдых по российским курортам (если Турция и Европа останутся закрытыми), а предпочтут проживание на даче и ремонт в квартире. Это выйдет дешевле и полезнее.

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