26 марта
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Потребитель

Только один овощ подешевел в России с начала спецоперации

За последние три недели в российских магазинах подешевел только один продукт — огурцы.

Овощи. Магазин.
Овощи. Магазин.
CC0

Средние цены на них снизились на 8,6% за период с 26 февраля по 18 марта, подсчитал РБК на основе данных Росстата.

На неделе, завершившейся 25 февраля, 1 кг огурцов стоил в рознице в среднем 202,9 рублей. К 18 марта — 185,5 рублей.

Огурцы стали дешевле на фоне снижения их стоимости у производителей, объяснили в Минсельхозе. Оптовые цены на эти овощи упали за последний месяц на 10,4%.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
CC0

Также это связано с тем, говорят эксперты, что производство огурцов в России за последние годы значительно выросло. Импорт составляет всего 4%.

Что подорожало сильнее всего?

Сахар. Цены на него выросли на 32,6%.

В первой пятерке также помидоры (+30,8%), бананы (+28,7%), репчатый лук (+17,8) и белокочанная капуста (+12,5%).

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