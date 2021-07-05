В России создали импортозаместительный ноутбук

Портативный компьютер «Гравитон Н15И-К2» разработан и произведен в России, он базируется на основе материнской платы, также созданной отечественными специалистами.
ПК получил модуль СДЗ «Аккорд-АМДЗ», имеющий сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ФСБ.
Девайс получил заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения, пишет Lenta.ru.
Судя по описанию устройства, остальные компоненты компьютера выполнены иностранными производителями.