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В России создали импортозаместительный ноутбук

Российская компания 3Logic Group представила ноутбук, отвечающий требованиям импортозамещения, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

Портативный компьютер «Гравитон Н15И-К2» разработан и произведен в России, он базируется на основе материнской платы, также созданной отечественными специалистами.

ПК получил модуль СДЗ «Аккорд-АМДЗ», имеющий сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ФСБ.

Девайс получил заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения, пишет Lenta.ru.

Судя по описанию устройства, остальные компоненты компьютера выполнены иностранными производителями.

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