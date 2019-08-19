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В России средний чек на оплату услуг ЖКХ вырос на 5%

За шесть месяцев 2019 года средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% — до 3687 рублей, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что в этом году произошло двухэтапное повышение коммунальных тарифов в связи с увеличением НДС до 20%: с 1 января на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%. В совокупности рост не превышает уровень инфляции.

По словам директора компании «ФинИст» Екатерины Семенковой, увеличение среднего чека за ЖКУ может быть обусловлено также дополнительными опциями, которые включили в счета в этом году. Так, с начала 2019-го в ряде регионов в дополнение к имеющимся услугам (воде, газу, электричеству) появились услуги за сбор и вывоз бытовых отходов, пишет mail.ru.

Эксперт отметила, что в текущем году в платежки может быть включена еще одна новая строка — за страхование жилья, но оно будет добровольным.

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