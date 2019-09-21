В России стартовали продажи iPhone нового поколения: ажиотаж есть

Что прикольного в iPhone 11?

экран с диагональю 6,1 дюйма;

две камеры снимают в широком и ультрашироком формате;

ночной режим съемки;

самый быстрый процессор среди смартфонов

Сколько они стоят?

Стоимость iPhone 11 начинается от 59 990 рублей, iPhone Pro — от 89 990 рублей, iPhone Pro Max — от 99 990 рублей.

Самая дорогая модель с памятью 512 ГБ стоит 131 990 рублей.

Есть ли на них спрос?

Большинство моделей были проданы во всем мире уже по предварительному заказу. Причем первый покупатель, как пишет газета «Известия», из числа россиян взял сразу две модели.

На те модели, что поступили в столичные торговые сети, спрос оказался втрое выше, чем годом ранее, когда стартовали продажи iPhone XS и XS Max.

Как на этом можно было заработать?

Столичные СМИ сообщают, что люди занимали очередь у магазина, чтобы перепродать его. Стандартная цена — 10 тыс. рублей, но желающих купить место было немного.