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Потребитель

В России взлетели цены на сахар

В России существенно подорожал сахар. Рост в третьем квартале 2020 года (по сравнению с таким же периодом 2019-го) — на 14%, следует из данных «Русагро», одного из крупнейших производителей сахара в России, пишет РБК.

Сахар.
Сахар.
CC0

Оптовая цена достигла 30,1 рубля за 1 кг без НДС. Рост вызван «ожиданиями дефицита сахара в России». По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, дефицит возможен из-за снижения площади посевов сахарной свеклы и снижения урожайности.

В Союзроссахаре также подтвердили, что сахара в этом году будет меньше, пишет bfm.ru. Однако нехватки этого продукта там не ожидают. Это связано с тем, что у нашей страны есть большие запасы, которые позволяют покрыть внутреннее потребление.

Между тем финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров говорит, что высокие цены на сахар будут держаться в ближайшие пару лет.

В Алтайском крае работает один из крупнейших производителей сахара за Уралом — Черемновский сахарный завод. Ожидается, что в ближайшие годы будет восстановлена и работа Бийского сахарного завода.

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