Российские военные уже начали строить суверенный интернет

В российской армии началось строительство суверенного интернета, который получил название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап создания этой закрытой системы обмена цифровой информацией должен завершиться уже в конце 2019 года, пишут «Известия». А полностью она будет готова через два года.