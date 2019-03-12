Российские военные уже начали строить суверенный интернет

Внутри МТСС создадут собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику.
Этот интернет не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих ее с Всемирной паутиной, рассказали в Минобороны. Вся важная информация будет храниться на серверах Минобороны. Кроме того, планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data.
Опыт построения военной сети пригодится для создания и национального суверенного интернета, считают опрошенные изданием эксперты. МТСС можно будет также использовать в народном хозяйстве, например для системы закупок и контроля качества продукции.