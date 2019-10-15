В России внедрят единую платежку за услуги ЖКХ

Правительство РФ готово поддержать законопроект о введение единого платежного документа по услугам ЖКХ при условии его качественной доработки.

«Если нововведение будет принято, то россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин легко сможет проследить рост тарифов. Проект был внесен в Госдуму еще в июне этого года депутатами во главе с первым зампредом комитета по ЖКХ Сергеем Пахомовым. Единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными», — пишут «Известия».

В самой платежке, как предполагается, должны появиться следующие строчки — за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора, пишет ura.ru.

Этот документ заменит несколько платежных бланков, которые сейчас получают жители РФ.

Летом президент России Владимир Путин попросил Федеральной антимонопольной службу (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.