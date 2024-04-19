В России возросли выдачи кредитных карт

Отмечается, что на данный момент кредитные карты достигли уровня 2,28 млн штук.
При этом в 2024 году выдача кредитных карт растет уже второй месяц. Аналитик заявил, что кредитные карты намного удобнее, чем обычные потребительские займы.
У большинства кредитных карт продолжительный льготный период без начисления процентов. Кроме того, банкам также выгодно выдавать кредитки. Они получают большие доходы с процентов таких продуктов.
Однако по этому поводу есть и беспокойства. Людям не хватает на потребительские займы и приходиться сводить концы с концами на кредитных картах.
Ранее altapress.ru опубликовал рейтинг лучших кредитных карт для снятия наличных.
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