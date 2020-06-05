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В России введут универсальный проездной — единый для всех регионов

В России в 2021 году появится универсальный проездной, который позволит оплатить поездку в любом регионе.

Автобус №1 в Барнауле
Автобус №1 в Барнауле
fotobus.msk.ru

Ведомство начнет разработку единых стандартов оплаты проезда для всех видов общественного транспорта.

«Стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», — цитирует ТАСС директора департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрия Баканова.

Для осуществления этой задачи в регионах осваивают передовые технологии, например, бесконтактную оплату проезда, сообщает телеканал 360.

Нововведения позволят не только поставить в общественном транспорте современные средства оплаты, но и лучше мониторить пассажиропоток и выручку, пишет ura.ru. Также единые стандарты оплаты проезда дадут возможность оптимизировать расходы бюджета в регионах и повысить налогооблагаемую выручку, пишет VSE42.Ru.

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