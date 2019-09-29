В России вводят СНИЛС нового образца

Вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работнику нужно будет предъявить работодателю электронный документ — уведомление из ПФР, сообщает РИА Новости.

Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования

В уведомлении указываются те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Каждое уведомление должно быть защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.

Выданные до 1 апреля этого года бумажные страховые свидетельства остались в силе.