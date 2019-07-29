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Потребитель

В России запретят анонимные онлайн-платежи

В России хотят запретить анонимное пополнение электронных кошельков. Речь идет о таких системах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации, пишет РБК.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Пользователи не смогут пополнить электронный кошелек наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого потребуется использовать банковский счет. Раньше такого требования в законе не было, физлица пополняли кошельки наличными, не предоставляя документы.

Эти поправки внесли, потому что электронные кошельки могут использовать для финансирования терроризма или распространения наркотиков.

Издание отмечает, что документ, который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после официального опубликования.

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