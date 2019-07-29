В России запретят анонимные онлайн-платежи

Пользователи не смогут пополнить электронный кошелек наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого потребуется использовать банковский счет. Раньше такого требования в законе не было, физлица пополняли кошельки наличными, не предоставляя документы.
Эти поправки внесли, потому что электронные кошельки могут использовать для финансирования терроризма или распространения наркотиков.
Издание отмечает, что документ, который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после официального опубликования.