В российских аэропортах изменились правила посадки в самолеты

С 24 февраля пассажиры в российских аэропортах смогут проходить в самолеты по электронным посадочным талонам, следует из вступившего в силу приказа Минтранса РФ.

Но в аэропортах сохранится возможность самостоятельной распечатки пассажирами бумажного посадочного талона или его получения при регистрации.

«При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта», — сообщает РИА Новости.

Авиакомпании должны уведомлять пассажиров о возможности использовании электронного посадочного талона или размещать эту информацию на своем сайте.

Электронный посадочный талон можно предъявить для считывания сканером на экране мобильного устройства.