В российских аэропортах изменились правила посадки в самолеты

Но в аэропортах сохранится возможность самостоятельной распечатки пассажирами бумажного посадочного талона или его получения при регистрации.
«При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта», — сообщает РИА Новости.
Авиакомпании должны уведомлять пассажиров о возможности использовании электронного посадочного талона или размещать эту информацию на своем сайте.
Электронный посадочный талон можно предъявить для считывания сканером на экране мобильного устройства.