В российских банках начал работать новый сервис

Новый инструмент позволит работодателям перечислять заработные платы сотрудникам по номеру телефона.
Микрофинансовые организации смогут через СБП перечислять клиентам кредитные деньги, а магазины — при необходимости делать возвраты.
Новый сервис можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим лицам, рассказала директор по развитию «Делобанка» Ирина Кузьмина.
Например, для перечисления денежных призов за участие в акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, пишет Lenta.ru.