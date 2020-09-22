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В российских банках начал работать новый сервис

В системе быстрых платежей (СБП) российских банков полномасштабно начал работать новый сервис — переводы от компаний в адрес физических лиц, пишут «Известия».

Деньги.
Деньги.
СС0

Новый инструмент позволит работодателям перечислять заработные платы сотрудникам по номеру телефона.

Микрофинансовые организации смогут через СБП перечислять клиентам кредитные деньги, а магазины — при необходимости делать возвраты.

Новый сервис можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим лицам, рассказала директор по развитию «Делобанка» Ирина Кузьмина.

Например, для перечисления денежных призов за участие в акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, пишет Lenta.ru.

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