8 апреля
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Потребитель

В российский магазинах заканчиваются «Монополия» и Uno

Российские магазины игрушек распродают оставшиеся запасы, сообщает РБК.

Настольные игры.
Настольные игры.
СС0.

В магазинах возник дефицит настольных игр. «Монополии» нет в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games.

В одном из магазинов сети «Мосигра» рассказали, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок нет. В «Детском мире» игра пока доступна для покупки, но это тоже запасы 2022 года.

Дело в том, что владелец этого бренда — компания Hasbro — покинул российский рынок. Американская компания Mattel тоже не поставляет свои товары в Россию.

В тематических магазинах пропали настольные игры и этой компании: не продают карточную игру Uno и игру «Скрабл».

Ранее Барнаул нанесли на карту популярной экономической игры «Монополия».

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