В Рунете сбой — не работают сотни сайтов банков, маркетплейсов, СМИ. Комментарий Минцифры

Вечером 30 января в Рунете произошел массовый сбой. У некоторых пользователей не работают сотни сайтов в зоне .RU, в том числе крупнейших банков, маркетплейсов и медиа. Ситуацию прокомментировали в Минцифры России.

Минцифры России объясняет в Телеграме, что причиной сбоя стала техническая проблема.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы", — сообщает ведомство.

Пользователям пообещали, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен "в ближайшее время".

Как поясняет Минцифры, DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

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