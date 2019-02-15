В РЖД показали проект пассажирских вагонов с душевыми

14 февраля дочка РЖД «Федеральная пассажирская компания» представила интерьер новых пассажирских вагонов. Накануне ФПК и Тверской вагоностроительный завод подписали на инвестиционном форуме в Сочи договор на разработку, проектирование, изготовление, испытание и сертификацию подвижного состава в 2019 — 2025 годах.

По контракту предполагается организовать выпуск одноэтажных и двухэтажных вагонов существующего модельного ряда, а также новых моделей вагонов.

Речь идет о вагонах проектов «2019» и «2020». Первый — это одноэтажный вагон-купе с новым интерьером, второй — двухэтажный вагон-купе также с новым интерьером, пишет РИА Новости.

Согласно материалам, интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в сложенном виде представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки — почти незаметны и выглядят как часть стены. Есть там и анонсированный сейф в самом купе за откидной полкой и душ в туалетной комнате. В коридоре — вендинговый автомат.

Интерьер двухэтажных вагонов с новым купе сделан в серых, бежевых и коричневых тонах. На нижних полках между пассажирами можно откинуть небольшой столик, а стол, который стоит между двумя нижними полками, можно поднять, освободив пространство. Душ также присутствует в туалетной комнате.