УФАС запретил барнаульскому ТЦ рекламировать пиво

Алтайские антимонопольщики нашли запрещенную рекламу пива в ТЦ «Арена», сообщили в ведомстве. Указания на то, что речь идет о безалкогольной продукции, нигде не было.

Нарушение было допущено в «Арена-Парк (Боулинг)». Это заметил один из бдительных посетителей и обратился в УФАС.

Реклама пива следующего содержания: «Акция при заказе 2 бокалов пива хайнекен закуска в подарок*…» с изображением двух бокалов с логотипом «Heineken», наполненных пенным напитком, распространялась на видеомониторе в зале.

Рекламировать можно только безалкогольное пиво и при это рекламщики должны четко и разборчиво указывать на безалкогольный характер товара, отмечают антимонопольщики.

В ходе расследования в УФАС пришли к выводу, что в ТЦ «Арена» располагаются детские организации, а боулинг — центр оказывает услуги по проведению спортивных мероприятий, поэтому реклама алкогольной продукции — это информация, запрещенная к распространению в подобных организациях и на расстоянии менее чем сто метров до границ с ними.

Рекламодателю и рекламораспространителю выдали предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы.