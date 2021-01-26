В салонах связи «Ростелекома» идет распродажа смартфонов

— Для нас важно, чтобы клиенты могли пользоваться самыми современными продуктами и услугами, которые делают жизнь более комфортной, интересной и безопасной. Поэтому мы продолжаем запускать для них выгодные акции на смартфоны в салонах связи по всей стране и интернет-магазине. По традиции, никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают смартфон себе или в подарок близким из акционной линейки и оплачивают его со скидкой.