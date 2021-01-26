В салонах связи «Ростелекома» идет распродажа смартфонов

Денис Голещихин,
генеральный директор компании «Ростелеком — Розничные системы»:
— Для нас важно, чтобы клиенты могли пользоваться самыми современными продуктами и услугами, которые делают жизнь более комфортной, интересной и безопасной. Поэтому мы продолжаем запускать для них выгодные акции на смартфоны в салонах связи по всей стране и интернет-магазине. По традиции, никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают смартфон себе или в подарок близким из акционной линейки и оплачивают его со скидкой.
Напомним, что смартфоны традиционно являются одной из популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке.
Адреса салонов связи «Ростелекома», участвующих в акции:
- Алейск, ул. Комсомольская, 106
- Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 12а
- Барнаул, ул. Димитрова, 62а
- Рубцовск, ул. Комсомольская, 255
- Славгород, мкр. 2-й, 12
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