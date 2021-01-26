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В салонах связи «Ростелекома» идет распродажа смартфонов

В офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» в Барнауле, Славгороде, Камне-на-Оби, Рубцовске и Алейске, а также в интернет-магазине shop.rt.ru продолжается распродажа смартфонов со скидкой до 60%. Акция «Киберпонедельник-2021» действует до 31 января включительно.

ПАО «Ростелеком»

Денис Голещихин,
генеральный директор компании «Ростелеком — Розничные системы»:

— Для нас важно, чтобы клиенты могли пользоваться самыми современными продуктами и услугами, которые делают жизнь более комфортной, интересной и безопасной. Поэтому мы продолжаем запускать для них выгодные акции на смартфоны в салонах связи по всей стране и интернет-магазине. По традиции, никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают смартфон себе или в подарок близким из акционной линейки и оплачивают его со скидкой.

Напомним, что смартфоны традиционно являются одной из популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке.

Адреса салонов связи «Ростелекома», участвующих в акции:

  • Алейск, ул. Комсомольская, 106
  • Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 12а
  • Барнаул, ул. Димитрова, 62а
  • Рубцовск, ул. Комсомольская, 255
  • Славгород, мкр. 2-й, 12

ООО «Ростелеком-Розничные системы». ОГРН 1047855105650. Юридический адрес: 108811, город Москва, Киевское шоссе 22-й (п. Московский) километр, домовладение 6, строение 1.

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